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Medipol Üniversitesi'ne İlber Ortaylı'nın sözleri damga vurdu

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde 13 bin 362 öğrencinin mezuniyet coşkusuna, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın hukuk mezunlarına yönelik tarihi sorumluluklarını hatırlatan konuşması damga vurdu. Törenin ilham kaynağı ise azmiyle büyük alkış toplayan görme engelli bölüm birincisi Emre Eren Balcı’nın başarısı oldu.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 10:23

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin 2024–2025 akademik yılı , duayen tarihçi İstanbul Medipol Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. ’nın ufuk açıcı konuşmasına sahne oldu. Genç hukukçulara seslenen Ortaylı, “Girdiğiniz meslek aslında bugün başlıyor. Hukuk eğitiminin temel prensiplerini ve ruhunu İstanbul Medipol Üniversitesi’nde aldınız” diyerek onlara yeni bir başlangıç yaptıklarını hatırlattı. Hukukçuluğun sadece bir meslek değil, aynı zamanda tarihi ve beşerî coğrafyayı bilmeyi gerektiren ağır bir sorumluluk olduğunu belirten Prof. Dr. Ortaylı, bu durumu "Bu imtiyaz, aynı zamanda çok ağır bir mesuliyettir" sözleriyle vurguladı. Törenin ilham veren anlarından bir diğeri ise, görme yetersizliğine rağmen İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nü birincilikle tamamlayan Emre Eren Balcı’nın azmi ve bu başarısıyla topladığı büyük takdir oldu.

Medipol Üniversitesi'ne İlber Ortaylı'nın sözleri damga vurdu

İLBER ORTAYLI’DAN HUKUK MEZUNLARINA TARİH VE SORUMLULUK VURGUSU

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, fakülte mezuniyet töreninde yaptığı konuşmayla öğrencilerin mesleki yolculuklarına tarihi bir perspektifle ışık tuttu. Mezuniyeti bir dönüm noktası olarak tanımlayan Prof. Dr. Ortaylı, “Girdiğiniz meslek aslında bugün başlıyor. Hukuk eğitiminin temel prensiplerini ve ruhunu İstanbul Medipol Üniversitesi’nde aldınız” diyerek mezunlara seslendi. Hukuku anlamanın yalnızca mevzuata hâkim olmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Ortaylı, “Hukuku anlamak için tarihi ve beşerî coğrafyayı iyi bilen insanlara sahip olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BU İMTİYAZ, AYNI ZAMANDA AĞIR BİR MESULİYETTİR”

Konuşmasında hukukçuların toplumsal rolüne de dikkat çeken Prof. Ortaylı, “Türkler eski bir millettir ama ‘eski bir devlet’ olmak herkese mahsus bir imtiyaz değildir. Eski bir devlet demek, güçlü bir adliye ve ordu teşkilatına sahip olmak demektir” dedi. Bu geleneğin devam ettirilebilmesi için hukukçuların derin bilgiye sahip olması gerektiğini ifade eden Prof. Ortaylı, “Hukukun diline, cemiyetin devlet geleneklerine ve şuuruna sahip çıkmak, mezun olduğunuz kurumla başlar. Medenî milletlerin insanları, bitirdikleri okulla iftihar ederler; onun ismini taşır, ona layık olmaya çalışırlar” diyerek öğrencilere hem tarihi bir bilinç hem de kurumsal aidiyet duygusu aşıladı. Prof. İlber Ortaylı, hukukun bir ayrıcalık değil, ağır bir sorumluluk olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

BU YIL DA BİNLERCE ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

İstanbul Medipol Üniversitesi, 2024–2025 akademik yılı mezuniyet törenlerini altı gün süren coşkulu bir programla tamamladı. Güney Kampüs’te gerçekleştirilen törenlerde, 12 fakülte, 1 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulundan mezun olan toplam 13 bin 362 öğrenci diplomalarını alarak hayallerine bir adım daha yaklaştı. Rektör Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen törenlere; Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Öztürk ve Prof. Dr. Yasemin Yüksel Durmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Abdurrahman Çetin ile birlikte Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu yöneticileri, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Törenler boyunca üniversite kampüsünde hem gurur hem de duygu dolu anlar yaşandı.

ENGEL TANIMAYAN BİRİNCİLİK

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Eren Balcı, görme yetersizliğine rağmen gösterdiği azim ve kararlılıkla İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nü birincilikle tamamlayarak büyük takdir topladı. 2024–2025 akademik yılı mezuniyet töreninde sahneye davet edilen Balcı, coşkulu alkışlar eşliğinde bölüm birincisi olarak plaketini İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu’nun elinden aldı. Eğitim hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen gösterdiği üstün başarı hem akademik kadro hem de arkadaşları tarafından ilham verici bulundu.

ETİKETLER
#hukuk
#mezuniyet töreni
#ilber ortaylı
#tarih
#Sorumluluk Soruşturması
#İstanbul Medipol Üniversitesi
#Hukuk Mezuniyeti
#Aktüel
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