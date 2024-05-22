Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 11 Haziran Salı akşamı sezon finali yapacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
22 May 2024 23:55 - Güncelleme : 23 May 2024 00:15
Ozan Bodur’un yazdığı, Şafak Bal ve Yıldıray Yıldırım’ın yönettiği Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin sezon finali ne zaman belli oldu. Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet’i oynadığı dizi, 11 Haziran Salı akşamı sezon finali yaparak ekranlara ara verecek. İşte detaylar...
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için sezon finali tarihi duyuruldu.
"Mehmed: Fetihler Sultanı" sezon finaliyle izleyicilerine nefes kesen bir bölüm sunmaya hazırlanıyor.
Dizinin beklenen sezon finali, 11 Haziran akşamı ekranlara gelecek.
Dizinin geniş ve yetenekli kadrosunda sevilen ünlü isimler var.
Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tüba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Ertuğrul Postoğlu, Ayşegül Günay, Beyti Engin, Mim Kemal Öke, Emine Ün, Ali Sinan Demir, Kaan Yalçın, Ali Buhara Mete, Sidar Tublek, Recep Çavdar, Tolga Akkaya, Cebrail Esen, Ecem Eker, Duygu Berberoğlu, Ali Nuri Türkoğlu, Turgay Tanülkü, Perihan Savaş ve Ghassan Massoud gibi isimler yer alıyor.
Kaynak: TGRT Haber