Arka Sokaklar'ın sezon finali belli oldu!

18 May 2024 17:25 - Güncelleme : 18 May 2024 17:25

Başrolünde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun rol aldığı diziye bu sezon Mesut rolüyle Şevket Çoruh ve Oya Okar da dahil olmuştu. Heyecanın eksik olmadığını dizinin final tarihi belli oldu.

ARKA SOKAKLAR'IN SEZON FİNALİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; D Media, hayatını kaybeden dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’ndan bu sezon için 42 bölüm çekmek üzere dizinin haklarını devralmıştı. Arka Sokaklar’ın yeni bir değişiklik olmazsa planlanan sezon final tarihi 7 Haziran Cuma günü olacak. Şeker Bayramı’nda 2 hafta yayın olmadığı için dizinin 42 bölümü tamamlanamayacak.