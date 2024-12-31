Mehmed Fetihler Sultanı neden yayınlanmadı? Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümü araştırılıyor
Her hafta Salı akşamı 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelen Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünün yayınlanmaması dizinin sevenlerini merakta bıraktı.
Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar gibi isimleri buluşturan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmayacağı öğrenildi.
Dizinin sevenleri dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor.
MEHMED: FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?
Bu akşam TRT 1 yayın akışında Mehmed: Fetihler Sultanı yer almıyor.
Yılbaşı dolayısıyla pek çok dizi bu akşam yayınlanmayacak.
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin de bu nedenle ekranlara gelmediği tahmin ediliyor.
MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin bu akşam yayınlanmayan 30. bölümünün 7 Ocak 2024 Salı akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.