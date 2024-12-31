Mehmed Fetihler Sultanı neden yayınlanmadı? Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümü araştırılıyor

31 Aralık 2024 21:52 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 21:53

Her hafta Salı akşamı 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelen Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünün yayınlanmaması dizinin sevenlerini merakta bıraktı.

Başrollerinde Serkan Çayoğlu​, Selim Bayraktar​ gibi isimleri buluşturan Mehmed Fetihler Sultanı​ dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmayacağı öğrenildi.

Dizinin sevenleri dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?

Bu akşam TRT 1​ yayın akışında Mehmed: Fetihler Sultanı yer almıyor.

Yılbaşı dolayısıyla pek çok dizi bu akşam yayınlanmayacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin de bu nedenle ekranlara gelmediği tahmin ediliyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin bu akşam yayınlanmayan 30. bölümünün 7 Ocak 2024 Salı akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.