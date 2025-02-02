Mehmet Salih Dereli kimdir, neden öldü? Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesinin mesleği ve kariyeri merak konusu oldu

02 Şubat 2025 20:03 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 20:34

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve iş insanı Mehmet Salih Dereli, 68 yaşında hayata gözlerini yumdu. İş insanı Mehmet Salih Dereli’nin mesleği ve kariyeri vefatının ardından merak araştırma konusu oldu.

Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda izlenir? FB maçı için geri sayım başladı

Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda izlenir? FB maçı için geri sayım başladı

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maç kadrosu! FB'nin muhtemel ilk 11 belli oldu

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maç kadrosu! FB'nin muhtemel ilk 11 belli oldu

Hem Fenerbahçe camiası hem de iş dünyasında Mehmet Salih Dereli'nin vefatı büyük üzüntüyle karşılandı.

Dereli’nin, bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

MEHMET SALİH DERELİ NEDEN ÖLDÜ?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, Mehmet Salih Dereli’nin yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen görevini sürdürdüğü ve kulüpte aktif rol almaya devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan Mehmet Salih Dereli’nin ölüm sebebi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Mehmet Salih Dereli’nin uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının vefatına neden olduğu belirtiliyor.

MEHMET SALİH DERELİ KİMDİR NE İŞ YAPAR?

Mehmet Salih Dereli 1957 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2021 yılından bu yana görev yapan Mehmet Salih Dereli, kulübün ekonomik ve sportif yapılanmasına önemli katkılarda bulundu.

Dereli, Fenerium’un kurucularından biri olarak, kulübün ticari gelir kaynaklarının gelişmesine yardımcı oldu.

Mehmet Salih Dereli, camiada başarılı bir iş insanı ve yatırımcı olarak tanınıyordu.