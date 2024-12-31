Mekke'nin fethi ne zaman? Bu yıl Mekke'nin Fethi'nin kaçıncı yılı oldu?

31 Aralık 2024 19:23 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 19:24

Mekke'nin Fethi, dini açıdan en önemli olaylar arasında yer alıyor. Vatandaşlar Mekke’nin fetih tarihini ve hicri yılını araştırıyor.

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Ocak ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar İslam tarihi için önemli bir yere sahip olan Mekke’nin fethini de araştırmaya koyuldu.

Bu nedenle İslamiyet'in yayılışını hızlandıran Mekke​'nin Fethi'nin hangi tarihe denk geldiği Google aramalarında üst sıralara tırmanmaya başladı.

MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN?

Mekke'nin Fethi, miladi takvime göre 11 Ocak 630 tarihinde gerçekleşti.

Hicri takvime göre ise fetih 20 Ramazan 8 tarihinde gerçekleşti.

Hazreti Muhammed (s.a.v.) komutasındaki Müslüman ordu Mekke’yi Kureyşlilerin elinden kurtararak fethetti.

BU YIL MEKKE'NİN FETHİ'NİN KAÇINCI YILI OLDU?

2025 yılıyla birlikte kutsal toprakların fethinin üzerinden 1395 yıl geçmiş olacak.

Mekke'nin fetih tarihi ülkemizde 10 gün önceye çekilerek 31 Aralık/ 1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı.

Yılın ilk haftası Mekke’nin fethi şerefine, dualar ve etkinliklerle geçiriliyor.