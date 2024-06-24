Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik 'Kabe' sorusu gündem oldu

24 Haziran 2024 12:41 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 12:58

Kim Milyoner Olmak İster'de Menekşe Teyze rüzgarı! Ev hanımı iken Viyana'da eğitim aldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Menekşe Teyze rüzgarı! Ev hanımı iken Viyana'da eğitim aldı

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan depremzede izleyenleri duygulandırdı! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan depremzede izleyenleri duygulandırdı! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, tüm heyecanıyla sürüyor.

Yarışma programının dün akşamki bölümünde Yiğit Ata Cankoy isimli yarışmacı, başarılı performans sergiledi.

300 bin TL'lik soruya kadar geldi: Kabe sorusu gündem oldu

İlk barajı başarıyla geçen yarışmacı, ikinci baraj sorusunu da kolaylıkla geçti.

Dokuzuncu soruda yarışmacının karşısına, "Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz?" sorusu çıktı.

Yarışmadan çekilen yarışmacı, doğru cevabın 'B- Erzincan' olduğunu tahmin etti.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Doğru cevabın tahmin ettiği şık olduğunu gören yarışmacı, üzüntüsünü dile getirdi.

Öte yandan Yiğit Ata Cankoy, yarışmadan 200 bin TL aldı ve Milyoner'e veda etti.