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Melisa Sözen kimdir, neden ifade verdi? 2015’te terör örgütü YPJ'nin sözde üniforması giymişti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
04 Şubat 2025 00:08 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 00:12
Melisa Sözen kimdir, neden ifade verdi? 2015’te terör örgütü YPJ&#039;nin sözde üniforması giymişti

Oyuncu Melisa Sözen’in 2015’te dâhil olduğu Fransız yapımı bir dizide oynadığı rol için ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Melisa Sözen’in ifadeye çağrılma sebebi ve gelişmeler merak konusu oldu.

2015 yılında Fransız yapımı Le Bureau des Legends dizinde rol alan oyuncu Melisa Sözen’in ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Melisa Sözen kimdir, neden ifade verdi? 2015’te terör örgütü YPJ'nin sözde üniforması giymişti - 1. Resim

MELİSA SÖZEN NEDEN İFADE VERDİ?

Oyuncu Melisa Sözen Fransız yapımı Le Bureau des Legends dizisinin üçüncü sezonunda terör örgütü YPJ üyesi bir kadın rolünü oynadığı için ifadeye çağrıldı.

Melisa Sözen'in ifadesinde, dizide giydiği kıyafetin terör örgütünü simgelediğini bilmediğini iddia ettiği öğrenildi.

Oyuncu kendini savunurken; dizide ajan rolü oynadığını söyledi ve dizinin Türkiye’de yayınlanmadığını dile getirdi.

Melisa Sözen’in gözaltına alınmadığı da bildirildi.

Melisa Sözen kimdir, neden ifade verdi? 2015’te terör örgütü YPJ'nin sözde üniforması giymişti - 2. Resim

DAHA ÖNCE DE REDDETMİŞTİ

Oyuncu Melisa Sözen, konunun daha önce sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine iddiaları reddederek kendisini savunmuştu.

Sözen, açıklamasında “Bu tür iftiraları asla kabul etmiyorum” demişti.

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Kaynak: TGRT Haber

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