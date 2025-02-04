Melisa Sözen kimdir, neden ifade verdi? 2015’te terör örgütü YPJ'nin sözde üniforması giymişti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

04 Şubat 2025 00:08 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 00:12

Oyuncu Melisa Sözen’in 2015’te dâhil olduğu Fransız yapımı bir dizide oynadığı rol için ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Melisa Sözen’in ifadeye çağrılma sebebi ve gelişmeler merak konusu oldu.

2015 yılında Fransız yapımı Le Bureau des Legends dizinde rol alan oyuncu Melisa Sözen’in ifadeye çağrıldığı öğrenildi. MELİSA SÖZEN NEDEN İFADE VERDİ? Oyuncu Melisa Sözen Fransız yapımı Le Bureau des Legends dizisinin üçüncü sezonunda terör örgütü YPJ üyesi bir kadın rolünü oynadığı için ifadeye çağrıldı. Melisa Sözen'in ifadesinde, dizide giydiği kıyafetin terör örgütünü simgelediğini bilmediğini iddia ettiği öğrenildi. Oyuncu kendini savunurken; dizide ajan rolü oynadığını söyledi ve dizinin Türkiye’de yayınlanmadığını dile getirdi. Melisa Sözen’in gözaltına alınmadığı da bildirildi. DAHA ÖNCE DE REDDETMİŞTİ Oyuncu Melisa Sözen, konunun daha önce sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine iddiaları reddederek kendisini savunmuştu. Sözen, açıklamasında “Bu tür iftiraları asla kabul etmiyorum” demişti. İlgili Haberler Melisa Sözen terör propagandası suçlamasıyla ifade verdi! 2016’daki rolünü böyle anlatmıştı Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de: AFAD Başkanı ve MGK Genel Sekreteri değişti