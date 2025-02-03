Melisa Sözen terör propagandası suçlamasıyla ifade verdi! 2016’daki rolünü böyle anlatmıştı

03 Şubat 2025 23:29 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 23:41

Oyuncu Melisa Sözen, 2016 yılında rol aldığı bir dizide terör örgütü YPG/PYD’ye ait kıyafetler giydiği iddiasıyla ifade verdi. Geçtiğimiz yıl konuya ilişkin açıklama yapan Sözen, hakkındaki suçlamaları reddetmiş ve söz konusu dizinin Fransa’nın en ünlü polisiye yapımlarından biri olduğunu belirtmişti.

Oyuncu Melisa Sözen, 2016 yılında rol aldığı bir dizide terör örgütü YPG/PYD’ye ait kıyafetler giymesi nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla ifade verdi. Sözen’in ifadesinin alınmasının ardından herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan ünlü oyuncunun, söz konusu sahnelerle ilgili açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Melisa Sözen, emniyette verdiği ifadede, "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben 'ajan' rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim" ifadelerini kullandı.

SÖZEN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÖVÜLDÜĞÜNÜ REDDETMİŞTİ

Sözen geçtiğimiz yıl sosyal medyada bu konuda çok tartışmalar yaşanması üzerine açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu oynadığı karakterin DEAŞ ile savaşan çift taraflı bir ajan olduğunu vurgulayarak, dizide herhangi bir terör örgütünün övülmediğini ifade etmişti. Kamuoyunda kendisine yöneltilen suçlamaları “internet zorbalığı” olarak nitelendiren oyuncu, “Ben 25 yıldır bu mesleği yapıyorum. Haksızlığa uğramaya, yalan haberlere ve kötü niyetli eleştirilere alışmak zorunda kaldım. Ancak bu tür iftiraları asla kabul etmiyorum” demişti.

Açıklamasında sosyal medyada bilgi kirliliğine ve linç kültürüne dikkat çeken Sözen, insanların doğruluğunu sorgulamadan bazı iddialara inanmasının tehlikeli olduğuna işaret ederek, “Bunun bir parçası olmayın, kendi aklınızı kullanın ve önce bir durup düşünmeyi öğrenin” ifadelerini kullanmıştı.