Melisa Sözen Fransız dizisinde YPJ’li ajanı oynadı! Sosyal medyada eleştiri yağdı

21 Ağustos 2024 09:02 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:02

Melisa Sözen, Fransa’da yayınlanan polisiye dizisi “Le Bureau des Légendes” yapımına üçüncü sezonda dahil oldu. Dizide terör örgütü PKK'nın suriye uzantısı olan PYD'li bir teröristi oynayan Melisa Sözen'e sosyal medyada tepki yağdı. 2016 yılında yayınlanan dizideki karakteri hakkında konuşan Melisa Sözen, tepkilere sessiz kaldı ve “Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşan bir ajanı oynamıştım. Bu yüzden silah ve dövüş eğitimleri almıştım” dedi.

MELİSA SÖZEN'İN YENİ ROLÜYLE TEPKİ TOPLADI

Ünlü oyuncu Melisa Sözen, Fransa yapımı “Le Bureau des Legends” dizisinin üçüncü sezonunda terör örgütü PKK'nın suriye uzantısı olan PYD'li bir teröristi oynadı. Yeni karakteriyle tepki toplayan Melisa Sözen, “2016 yılında Fransa’nın en çok sevilen işlerinden biri olan ‘Le Bureau des Légendes’ dizisinden teklif geldi. O sırada neredeyse tek kelime Fransızca bilmiyordum. Buna rağmen seçmelere gittiğimde yönetmen oyunumu çok sevdi. Yönetmen, ‘Bir şekilde hallederiz’ dedi. Hemen hızlandırılmış bir biçimde Fransızca özel derslere başladım.” diyerek diziye kabul edilme sürecini anlattı.

Tepkilere sessiz kalan Melisa Sözen, sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden bir oldu.

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

6 Temmuz 1985 doğumlu Melisa Sözen, 2004-2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da "Feriha" rolüyle dikkatleri üzerine çeken Melis Sözen, Çarpışma, Bıçak Sırtı, Bir Bulut Olsam, Muhteşem Yüzyıl ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol aldı.