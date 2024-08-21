Wilma Elles'in Türk vatandaşı oldu! Yeni adını duyanlar şaşkına döndü

21 Ağustos 2024 08:49 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:03

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde Caroline rolüyle ünlenen Alman oyuncu Wilma Elles 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'ne katıldı. Törende gazetecilere konuşan ünlü oyuncu Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Wilma Elles, adını bir Türk ismiyle değiştirdiğini söyledi.

Tüm ailesinin adlarının baş harflerinin M harfiyle olduğunu söyleyen oyuncu, yeni adının Mücella olduğunu söyledi.

WILMA ELLES YENİ ADINI AÇIKLADI

Posta gazetesinin haberine göre Elles önceki akşam bir ödül törenine çocukları Milat, Melodi, Manolya ve eşi Mehmet Şah Çelik ile katıldı. 2016’da Türk vatandaşı olan Elles, Mücella adını aldığını söyledi. Oyuncu "Hepimizin isimleri M ile başlıyor” dedi.