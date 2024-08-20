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Dilan Polat çıkar çıkmaz soluğu orada aldı! Bindiği araç sosyal medyada gündem oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: EKOL TV
20 Ağustos 2024 10:19 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:16

Kara para aklama gerekçesiyle cezaevine giren Dilan Polat, dün tahliye edildi. Tahliyenin ardından Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu ile ilk kez dışarda görüntülendi. Polat'ın kocası Engin Polat'ı cezaevinde ziyaret edeceği öğrenilirken, bindiği araç dikkat çekti.

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Dilan Polat ve eşi Engin Polat yürütülen soruşturma sonucu kara para akladıkları gerekçesiyle kasım ayında cezaevine gönderildi. 

9 ay boyunca tutuklu yargılanan Dilan Polat hakkında mahkeme kararını verdi. Fenomen isim dün öğle saatlerinde tahliye edildi. Polat'ı cezaevinin önünde sevenleri ve ailesi karşıladı. 

Gözyaşlarına boğulan Dilan Polat'ın ailesine kavuştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu. 

BİNDİĞİ ARAÇ GÜNDEM OLDU

Herkesin merak ettiği Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu ile ilk kez sokakta görüntülendi. Lüks yaşantısını sosyal medyaya taşıyan Polat'ın Opel marka bir araca binmesi sosyal medyada gündeme oturdu.

Dilan Polat'ın kocası Engin Polat'ı ziyarete gittiği öğrenildi. 

Dilan Polat ilk kez dışarda görüntülendi! Bindiği araç sosyal medyada gündem oldu - 1. Resim

LÜKS ARAÇLARI TAKSİM'DE SERGİLENMİŞTİ 

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin 30 lüks aracı , İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün envanterine girdi. Polis aracı olarak kullanılmaya başlanan lüks araçlar Taksim'de görüntülenmişti. 

Araçlar arasında Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Maserati, Land Rover, BMW ve Audi gibi markaların modelleri bulunuyor.

Dilan Polat'ın Ferrari'si polis aracı oldu

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Kaynak: EKOL TV
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