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Dilan Polat cezaevinden çıktı, vatandaş hayrına su dağıttı! İlginç görüntüye yorum yağdı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 08:59 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:15
Dilan Polat cezaevinden çıktı, vatandaş hayrına su dağıttı! İlginç görüntüye yorum yağdı

Kara para aklama suçundan 9 aydır cezaevinde olan ünlü fenomen Dilan Polat dün öğle saatlerinde tahliye edildi. Dilan Polat sosyal medyada gündem olurken, bir vatandaş tahliye haberi sonrası Polat hayrına sokakta su dağıttı.

Eşi Engin Polat ile birlikte kara para akladıkları gerekçesiyle 9 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat için mahkeme kararını verdi. Tutuksuz yargılama kararı sonrası Dilan Polat dün öğle saatlerinde cezaevinden tahliye edildi. 

Tahliye haberinin ardından Polat'ın sevenleri ve ailesi cezaevinin önüne akın etti. Oldukça zayıfladığı görülen Polat, kardeşi ve çocuklarıyla kucaklaştı. 

Gözyaşlarına boğulan Dilan Polat'ın ailesine kavuştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

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DİLAN POLAT HAYRINA SU DAĞITTI 

Tahliye kararının ardından sosyal medya yıkılırken, bir vatandaş Dilan Polat hayrına sokakta su dağıttı. Görüntü sosyal medyada tepki çekti. 

Dilan Polat cezaevinden çıktı, vatandaş hayrına su dağıttı! İlginç görüntüye yorum yağdı - 2. Resim

"BEYAZLARINI BİZ BOYAYACAĞIZ"

Öte yandan ablası Sıla Doğu, Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını, "Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notuyla paylaştı.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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