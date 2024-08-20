Merdivenlerden düşen Reha Muhtar entübe edildi! Sağlık durumuna dair bilgi bekleniyor

20 Ağustos 2024 09:27 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:32

Ünlü spiker olan Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sonucunda entübe edilmesi sevenlerini üzerken sağlık durumuna dair bilgilendirme bekleniyor.

Neden hastaneye kaldırıldığı da sevenleri tarafından merak edilirken gece 01.00 civarında bir kaza yaşadı.

REHA MUHTAR ENTÜBE Mİ EDİLDİ, NEDEN?

Muhtar, gece 01.00'de evindeki merdivenlerden yüksekten düşmesi sonucunda hastaneye kaldırılırken entübe edildiği öğrenildi.

Tedavisi devam ederken son durum bilgisi de bekleniyor.

REHA MUHTAR SAĞLIK DURUMU NASIL, NE OLDU SON DAKİKA?

Reha Muhtar, evinde yaşadığı kaza sonrasında hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin devam ettiği belirtilirken bilincinin kapalı olduğu biliniyor.