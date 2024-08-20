Son Dakika I Reha Muhtar entübe edildi! Son vasiyeti ortaya çıktı

20 Ağustos 2024 09:23 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:43

Ünlü sunucu Reha Muhtar, gece geç saatlerde evinde yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Reha Muhtar'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

REHA MUHTAR ENTÜBE EDİLDİ

Ünlü sunucunun İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlandığı iddia edildi. Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın bilincinin kapalı olduğu ve entübe edildiği iddia edildi. Konuyla ilgili ünlü sunucunun ailesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

REHA MUHTAR VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Deniz Uğur ile yaşadığı velayet davası sonrası vasiyeti hakkında konuşan Reha Muhtar , "5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin. Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık" ifadelerini kullandı.