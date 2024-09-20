Meriç Aral, Medcezir ve Yüksek Sosyete dizilerinde oynadı

20 Eylül 2024 09:51 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:02

Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Meriç Aral, uzun zamandır birlikte olduğu Serkan Keskin ile evlendi.

Meriç Aral ile Serkan Keskin düğününe katılan Nur Sürer evine otobüsle döndü! O anlara yorum yağdı

Meriç Aral ile Serkan Keskin düğününe katılan Nur Sürer evine otobüsle döndü! O anlara yorum yağdı

Kimler Geldi, Kimler Geçti dizisinde Funda karakteri ile ses getiren Meriç Aral, Serkan Keskin​ ile Etiler​'de düzenlediği düğün​ ile dünyaevine girdi.

Sosyal medya hesaplarında hayatına dair güzel anlarını paylaşan oyuncunun mutlu gününde görsellere beğeni yağdı.

MERİÇ ARAL KİMDİR?

1988 senesinde doğan isim avukat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan isim yan dal olarak edebiyat bölümünde eğitim aldı.

Film asistanlığı sonrasında 2012 senesinde Sultan dizisinde ilk defa yer aldı. Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Medcezir'de Hale rolü ile tanınan oyuncu Unutursam Fısılda filminde yer aldı.

Yüksek Sosyete, Hesapta Aşk ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü projelerinde yer aldı.

10 Ocak 2020 tarihinde Biz Böyleyiz filminde Beril karakterini oynadı ve 2021 ile 2022 aralığında Kaderimin Oyunu dizisinde oynadı.

MERİÇ ARAL KAÇ YAŞINDA?

Başarılı oyuncu 17 Kasım 1988 senesinde dünyaya geldi.

EVLİ Mİ, SEVGİLİSİ KİM?

Medcezir dizisindeki rolü ile adından söz ettiren Meriç Aral, Serkan Keskin ile 5 senedir beraber. 3 kez düğün günleri ertelenen çift dünyaevine girdi.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aral çeşitli dijital projelerde ve televizyon yapımlarında yer aldı. Kadrosunda bulunduğu projeler şöyle:

Sultan, Medcezir, Yüksek Sosyete, Söz, Kırmızı Oda, Kaderimin Oyunu, Sandık Kokusu, Balayı, Muska, Unutursam Fısılda, Hesapta Aşk, Cingöz Recai, Yanımda Kal, Biz Böyleyiz, Yakamoz S-245, Deneme Çekimi ve Kimler Geldi, Kimler Geçti