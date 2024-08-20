Merkez Bankası faiz kararı bugün 14.00'te açıklanıyor

20 Ağustos 2024 09:09 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:11

Dolar kuru tüm duvarları yıktı! Faiz kararı öncesi yeni rekor! İşte 20 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

Dolar kuru tüm duvarları yıktı! Faiz kararı öncesi yeni rekor! İşte 20 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

Geçtiğimiz ay PPK toplantısında politika faizi %50 oranında sabit tutulurken bugün Merkez Bankası faiz kararını duyuracak. Ekonomiyi etkileyen kararın açıklanmasına kısa süre kala gözler TCMB'ye çevrildi.

TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 20 AĞUSTOS?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 20 Ağustos günü PPK toplantısının ardından faiz kararını duyuracak. Merakla beklenen oran 14.00 itibarıyla açıklanırken ekonomistlerin beklentisi bu ay da %50'de sabit bırakılması yönünde.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ VE TAHMİNLERİ 2024

Bugün açıklanacak karar için beklentiler %50'de sabit bırakılması olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düştü.

12 ay sonrası için ise %34,57'den yüzde 33,30'a gerilemiş durumda. Beklentiler otalama olarak yıl sonu için %46,50 oranda kalırken ekonomistlerin 2 tanesi yıl sonu oranın yüzde 50, 1 tanesi 49 ve 3 tanesi 47,5 oranda olmasını tahmin ediyor.

FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

AA Finans'ın beklenti anketine göre 13 ekonomistin hepsi kararın yüzde 50'de sabit kalmasını beklerken yıl sonu beklenti ise %46,50 oldu. Foreks anketine 25 ekonomist katılırken sabit kalmasını öngörüyor.

Bu ayın TCMB kararı ise 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

Karar henüz açıklanmazken analistlerin çeşitli yorumları ve tahminleri de bulunuyor. Para Politikası Kurulu bugün kararını açıklarken geçen ay yüzde 50 oranında sabit tutmuştu. Beklentiler ise bu ay da %50'de sabit tutulması yönünde oldu.