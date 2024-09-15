Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 19 Eylül'de yapılacak

Editör: Barış Tunçel / Kaynak: TGRT HABER

15 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 11:51

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararının açıklanacağı Para Politikası Kurulu toplantı tarihi yaklaşıyor. On beş ekonomist, yaklaşan PPK toplantı öncesinde Merkez Bankası faiz kararı ne olacak tahminlerini açıkladı.

Merkez Bankası faiz kararı, altın, döviz, borsa, kripto para yatırımcıları tarafından merakla bekleniyor. Geçen ay TCMB tarafından politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı. Ağustos enflasyon oranındaki gerileme sonrasında Merkez Bankası'nın faizi düşüreceği beklentileri arttı. MERKEZ BANKASI EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu 19 Eylül Perşembe günü toplanacak. Toplantı sonrasında saat 14.00'de Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. UZMANLARIN MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE? 2024 Eylül Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anketin sonuçlarına göre uzmanlar, Merkez Bankası'nın eylül ayında da politika faizini yüzde 50'de bırakacak. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı. İlgili Haberler Son dakika | Merkez Bankası dolar kuru, enflasyon, faiz tahminini açıkladı Fed faiz kararı bu hafta piyasaları sarsacak! Wall Street faiz indiriminin boyutu için ikiye bölündü Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.