Fed faiz kararı bu hafta piyasaları sarsacak! Wall Street faiz indiriminin boyutu için ikiye bölündü

15 Eylül 2024 11:43 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 11:47

Bu hafta Fed'in faiz kararı piyasalar üzerinde etkili olacak. Fed'in çarşamba günü faiz oranını düşürmesinin ardından bundan sonra neler olacağı merak ediliyor. Ekonomistler, tüccarlar, politikacılar ve finans gazetecileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz faiz indiriminin boyutu konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Çarşamba günü Fed​'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin iki günlük toplantısının sonunda muhtemelen bir faiz indirimi​ bekleniyor. Bu hafta bazı önemli ekonomik ve kazanç raporları da dahil olmak üzere yoğun bir veri gündemi olacak. Wall Street faiz indiriminin boyutu konusunda bölünmüş durumda.

FED​ FAİZ KARARI NE OLACAK?

Fed​'in federal fon oranını en son yüzde 5,25'ten yüzde 5,5'e çıkardığı Temmuz 2023'ten bu yana 14 ay geçti. Mart 2020'den bu yana Fed​'in faiz oranlarını düşürmesinin üzerinden 54 ay geçti. O zaman Covid-19 salgını patlak vermişti ve temelde tüm faaliyetler durdu.Fed ABD ekonomisinin tamamen durmamasını sağlamak istedi.

Bu ay Fed​ yeni bir faiz indirimine hazırlanıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell​ liderliğindeki faiz belirleme panelinin, dört yıl aradan sonra ilk kez referans politika faizini düşürmesi bekleniyor.

Son hükümet verilerinin ABD enflasyonunun üst üste beşinci ayda da düştüğünü ve Ağustos 2024'te beklenenden daha az arttığını ortaya koymasının ardından tahminler güçlendi . Bu durum, Wall Street'in ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta kesin faiz indirimine gideceği yönündeki bahislerini büyük ölçüde artırdı.

Vadeli işlemler ticareti, tüccarların yarısının yüzde 5'ten yüzde 5,25'e çeyrek puanlık bir kesinti beklediğini gösterdi. Wall Street'in diğer yarısı ise yüzde 4,75'ten yüzde 5,25'e yarım yüzdelik bir kesinti düşünüyor ve destekliyor. Ancak Çarşamba günü saat 14.00'te duyurulacak olan faiz kararı hisse senetlerini büyük ölçüde hareketlendirebilir.

FED​'İN NOKTA GRAFİĞİ YAKINDAN İZLENECEK

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta Kaç tane daha faiz indirimi​ geleceğine dair rehberlik olacak. Bu temelde Fed​ yetkililerinin ekonominin, enflasyonun ve faiz oranlarının yılın geri kalanında ve sonraki birkaç iki veya üç yıl boyunca nereye gittiğine dair içgüdüsel bir tahmin dizisi olan nokta grafiğini yayınlayacak. Nokta grafiği aslında sadece tahminlerin bir temsili olsa da yatırımcılar, gelecekte ne olacağına dair bir yol haritası olarak buna yakından dikkat edecek.

Fed​'in enflasyonla mücadele için güçlü bir kampanya başlatmada olduğu kadar faiz oranlarını düşürmede de yavaş davranması piyasalarda tedirgin bir bekleyişe neden olmuştu.

ÜÇ EKONOMİK RAPOR DİKKAT ÇEKECEK

İlki , Salı günü piyasa açılışından önce yayınlanacak olan Ağustos perakende satış raporu. Birçok analist, Temmuz ayına göre makul bir rakamla karşılaştırıldığında bir düşüş öngörüyor.

Ulusal Ev Yapıcıları Derneği'nden ev yapımcısı güveni. Ağustos ayında talebin düşmesiyle birlikte oldukça zayıftı ve birçok inşaatçıyı fiyatlarını düşürmeye zorladı. Asıl sorun ipotek oranları ve alıcıların satın almayı düşünmeye istekli olması için oranların ne kadar düşmesi gerektiğiydi. Çoğu analist, ipotek oranları %6'nın altına düştüğünde talebin artacağına inanıyor.

Konut başlangıçları ise Ticaret Bakanlığı'ndan gelecek. Tahmin, Temmuz'dan bu yana değişmeyen 1,4 milyon birimlik bir başlangıç ​​oranı oldu.