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Dolar fiyatı geri çekiliyor! 15 Eylül dolar ve euro kuru kontrollü hareketlendi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
15 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 09:56

Piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde yatırımcılar dolar ve euro fiyatını merak ediyor. Haftayı düşüşle kapatan dolar TL'de son durum merak ediliyor. Baskı altında hareketlenen dolar yönünü aşağıya çevirdi. Güncel dolar fiyatı ve son dakika gelişmeleri belli oldu. İşte 15 Eylül 2024 dolar, euro, ingiliz Sterlini ve isviçre frangında son durum.

Eylül ayının on beşinci gününde güncel dolar​ fiyatları ve son dakika gelişmeleri vatandaşın radarında. Baskı altında hareket eden dolar​ haftayı düşüşle kapattı. Merkez Bankası​ katılımcılarına göre dolar​ 37 liradan yılı bitirmesi beklenen dolar​ TL yönünü aşağıya çevirdi. Önceki kapanışını 34,0032 TL üzerinden yapan doların alış fiyatı şu anda 33,8893 TL oldu. İşte hafta sonunda dolar​, euro​, ingiliz sterlini, isviçre frangı ve diğer döviz kurlarında son dakika.

1 DOLAR​ KAÇ LİRADAN SATILIYOR?

Dolar​ yüzde 0,16 değer kaybederek geri çekildi. Haftanın son gününde dolar​ fiyatlarında düşüş yaşandı. Doların alış fiyatı şu anda 33,8863 TL, satış fiyatı ise 33,9008 TL'den başlıyor.

Merkez Bankası​ katılımcıları doların 37 liradan yılı kapatacağını öngördü. Banka 12 ay sonra doların 42 lira olmasını tahmin ediyor.

Dolar fiyatı geri çekiliyor! 15 Eylül dolar ve euro kuru kontrollü hareketlendi - 1. Resim

EURODA SON DURUM

Euro​ da yüzde 0,19 azalışla 37,6252 liraya düştü. İngiliz Sterlini 44,67 TL, İsviçre Frangı ise 39,95 TL'den Kapalıçarşı'da fiyatlandı.

Yatırımcılar perşembe günü faiz oranlarını düşüren Avrupa Merkez Bankası​'nın gelecek ay tekrar indirim yapacağına dair bahislerini azalttıkça, euro​ Amerikan dolarına karşı yükseldi.

Dolar fiyatı geri çekiliyor! 15 Eylül dolar ve euro kuru kontrollü hareketlendi - 2. Resim

Piyasaların kapalı olduğu bugün, yani 15 Eylül Pazar günü dolar​ ve euro​ fiyatları şöyle;

DOLAR
Alış:33,8863    
Satış:33,9008

Dolar fiyatı geri çekiliyor! 15 Eylül dolar ve euro kuru kontrollü hareketlendi - 3. Resim

1 DOLARIN FİYATI = 33,8863 TL 

Dolar fiyatı geri çekiliyor! 15 Eylül dolar ve euro kuru kontrollü hareketlendi - 4. Resim

EURO
Alış:37,5669    
Satış:37,6252

Dolar fiyatı geri çekiliyor! 15 Eylül dolar ve euro kuru kontrollü hareketlendi - 5. Resim

STERLİN
Alış:44,4223  
Satış:44,6724

Dolar fiyatı geri çekiliyor! 15 Eylül dolar ve euro kuru kontrollü hareketlendi - 6. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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