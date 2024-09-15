Dolar fiyatı geri çekiliyor! 15 Eylül dolar ve euro kuru kontrollü hareketlendi

15 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 09:56

Piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde yatırımcılar dolar ve euro fiyatını merak ediyor. Haftayı düşüşle kapatan dolar TL'de son durum merak ediliyor. Baskı altında hareketlenen dolar yönünü aşağıya çevirdi. Güncel dolar fiyatı ve son dakika gelişmeleri belli oldu. İşte 15 Eylül 2024 dolar, euro, ingiliz Sterlini ve isviçre frangında son durum.