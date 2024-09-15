Altın fiyatı rekora göz kırpıyor! Fed faiz indirimi ufukta: Altında düşüş bahisleri geri satın alındı

15 Eylül 2024 09:47 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 10:09

Altın fiyatı Fed'in beklenen faiz indirimi öncesinde yeni bir rekor seviyeye yükseldi. Altın, hafta kapanışında yaklaşık yüzde 2 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın, gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını önümüzdeki hafta beklenen Fed faiz indirimi öncesinde tetikte. Altın fiyatı güçlü tezgah üstü alımlarla desteklenmeye devam ediyor. İşte 15 Eylül Pazar günü güncel altın fiyatları.

Altın fiyatı bu yıl neredeyse dörtte bir oranında arttı. Fed'in parasal genişlemeye geçeceğine dair artan iyimserlikle altın fiyatı desteklendi. Güçlü tezgah üstü alımlar, merkez bankalarının altın alımları ve Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle güçlü liman talebi bu ilerlemeye yardımcı oldu. Ayrıca perakende yatırımcı ilgisinde bir artış olduğuna dair artan işaretler var. Ons altın, gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını önümüzdeki hafta beklenen Fed faiz indirimi öncesinde tetikte bekliyor. İşte 15 Eylül 2024 altın fiyatları.

ALTIN FİYATI YÜKSELDİ

Altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, doların önümüzdeki hafta beklenen Fed faiz indirimi öncesinde düşüşünü sürdürmesiyle yeni bir rekor seviyeye yükseldi.

Hafta sonu da ivmeyi koruyan altın fiyatlarında son durum araştırılmaya başlandı. Bugün kuyumcular ve Kapalıçarşı kapalı olsa da altın hesaplarındaki altın alış ve satış fiyatları merak ediliyor.

15 EYLÜL 2024 GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın hafta sonuna yükselerek girdi. Külçe Cuma günü %0,4'e kadar yükselerek ons ​​başına 2.568,06 dolara çıktı ve haftalık yaklaşık %3'lük bir kazanç yolundaydı. Değerli metal bu yıl neredeyse dörtte bir oranında arttı.

Piyasa ayrıca Perşembe günü yayınlanan ve tahmin edilenden daha hızlı enflasyon ve işsizlik yardımı başvurularında artış gösteren iki ABD veri noktasını da tartıyordu. Rakamlar, Fed'in önümüzdeki hafta çok beklenen pivotunu gerçekleştireceği yönündeki bahisleri pek değiştirmedi. Yatırımcılar, altına daha önce inşa ettikleri düşüş bahislerini geri satın alarak da metalin yükselişine katkıda bulundu.

GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATI

Altında yükseliş ivmesi pazar da devam ediyor. Altın fiyatları, yatırımcıların ABD'deki ekonomik verileri beklemesiyle yönünü yukarı çevirdi.

Bugün kuyumcular kapalı olsa da güncel gram altın fiyatı 2.810 TL civarında. İşte altın alış-satış fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.810,88

Gram altın satış: 2.810,55

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.610,00

Çeyrek altın satış: 4.677,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.191,00

Yarım altın satış: 9.348,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 18.124,00

Tam altın satış: 18.486,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 18.383,00

Cumhuriyet altını satış: 18.629,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 18.690,00

Ata altın satış: 19.166,00