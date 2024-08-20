Merkez Bankası faiz kararı sabit kalırsa dolar fiyatlarında büyük bir değişiklik olmayabilir
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi %50 oranda sabit kalması yönünde olurken faiz sabit kalırsa dolar, euro, altın ne olur, artar mı merak edildi.
TCMB PPK toplantısı bugün 14.00'te gerçekleşirken bu ayki faiz oranı da belli olacak. Geçen ay yüzde 50 oranında sabit bırakılan faiz kararı 20 Ağustos günü açıklanacak.
Faiz kararı sabit kalırsa doların ve piyasanın genel olarak nasıl etkileneceği ise gündemde yerini aldı. Ekonomistlerin beklentileri ise bu ay da sabit kalması yönünde.
FAİZ SABİT KALIRSA DOLAR NE OLUR, ARTAR MI?
Bugün açıklanacak olan faizin sabit kalması halinde piyasalarda büyük bir değişim olmazken doların da çok yükselmemesi ve azalmaması öngörülüyor.
Kararın %50'de sabit kalması halinde dolar, euro, sterlin ve altın da büyük keskin bir değişim olmaması bekleniyor.
FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR SON DAKİKA?
TCMB faiz kararını bugün 14.00'da açıklayacak. Geçen ay karar yüzde 50'de sabit kalmıştı.
TCMB GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 20 AĞUSTOS 2024
Faiz kararı henüz açıklanmazken 20 Ağustos günü güncel döviz kuru 33.79 seviyelerinde olurken EURO 37.47 seviyelerinde ve Sterlin 43.88'den alıcı buluyor.