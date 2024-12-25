Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı belli oldu! Ekonomistler beklentilerini açıkladı

25 Aralık 2024 11:10 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:32

Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından Merkez Bankası faiz kararının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yarın (26 Aralık 2024 Perşembe) saat 14.00'de toplanacak.

Her ay düzenli olarak yapılan ve ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından yakından takip edilen Merkez Bankası faiz kararının yapılacağı tarih belli oldu.

Merkez Bankası​ Para Politikası Kurulu​ (PPK) tarafından yapılacak olan toplantının ardından yılın son faiz kararı açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası tarafından açıklanan bilgilere göre faiz kararı 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 14.00'de düzenlenecek PPK toplantısının ardından açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

2024 yıl sonu politika faiz beklentilerinin ise ortalaması yüzde 29,50 oldu.

FAİZ SABİT OLURSA DOLAR, ALTIN NE OLUR?

Merkez Bankası tarafından faiz kararının sabit bırakılması taktirinde ise piyasalarda büyük bir değişim beklenmiyor.

Dolar ve altının fiyatlarında ciddi oranlarda değişim yaşanmayacağı tahmin ediliyor.