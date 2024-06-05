4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem Mersin'de hissedildi
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
05 Haziran 2024 10:49 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:58
5 Haziran günü hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar tarafından Mersin'de deprem mi oldu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ayrıca AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre son depremlerin kaç büyüklüğünde ve nerede olduğu da merak ediliyor. İşte, detaylar...
Bugün Mersin'de yaşayan vatandaşlar tarafından sarsıntı hissedildi.
Sarsıntının ardından vatandaşlar deprem olup olmadığını ve kaç büyüklüğünde olduğunu araştırmaya başladı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesinin son dakika deprem verilerini paylaştı.
MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU?
Bugün Mersin'de oturan vatandaşlar tarafından saat 10.37 sularında sarsıntı hissedildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Hatay'ın Samandağ açıklarında denizde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Mersin, Adana gibi çevre illerden de hissedildi.
Kaynak: TGRT HABER