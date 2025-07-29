Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Mersin'de cinayet! Sebebi şoke etti

Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Cinayetin nedeni ise 'pes' dedirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mersin'de cinayet! Sebebi şoke etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 17:33

Edinilen bilgiye göre, olay, sabaha karşı Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osman Sinanoğlu isimli pasajda meydana geldi. Dönerci dükkanına gelen ve burada ustabaşı olarak çalışan N. U. (24), aynı iş yerinde çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can G'nin servis yaparken yavaş davrandığını söyleyerek kendisiyle şakalaşmaya başladı. Ardından küçük çocuğu şaka amaçlı kovalayan U, Eyüp Can’ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu.

Mersin'de cinayet! Sebebi şoke etti

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI


Olayın ardından Eyüp Can’ın iş yerine geri dönmemesi üzerine, çalışanlar çocuğu aramaya başladı. Pasaj içerisine giren çalışanlar, Eyüp Can’ı zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde Eyüp Can G.'nin vücudunda çeşitli yerlerinde 5 adet kesici alet yarası bulunduğu öğrenildi. Olayın Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan polis ekipleri, N.U'yu gözaltına aldı. Anamur Adliyesi’ne sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yıllar önce işlenen çocuk cinayeti ortaya çıktı! Babanın ifadesi kan dondurdu
Tekirdağ'da korkunç olay! 9 yaşındaki çocuk öldürüldü
ETİKETLER
#cinayet
#anamur
#Çocuk Ölümü
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.