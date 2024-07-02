Meryem Uzerli'nin başrolünde olduğu Ru dizisi 8. bölümü 5 Temmuz'da yayınlanacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
02 Temmuz 2024 00:57 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 01:00
GAİN’in sevilen dizisi RU, 8. bölümüyle 5 Temmuz’da izleyicilerle buluşacak. Başrollerinde Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'ün yer aldığı dizi, kısa sürede büyük ilgi gördü. İşte detaylar...
RU dizisi, 1. sezonun finalini bu bölümle yapacak.
Dizinin hayranları, yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor.
RU DİZİSİ 8. BÖLÜM NE ZAMAN?
GAİN’in popüler dizisi RU, 8. bölümüyle 5 Temmuz Cuma günü ekranlarda olacak.
Haftalık olarak yayınlanan dizinin yeni bölümü, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'ün performansları ile dikkat çeken dizi, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi edindi.
RU DİZİSİ BİTTİ Mİ?
RU dizisi, 1. sezonunu 8. bölümle sona erdirecek.
5 Temmuz’da yayınlanacak olan bu bölüm, sezon finali niteliğinde olacak.
Dizinin 2. sezonda devam edip etmeyeceği konusunda ise yapımcılardan henüz bir açıklama gelmedi.
İzleyiciler, dizinin geleceğiyle ilgili resmi açıklamayı merakla bekliyor.
Kaynak: TGRT Haber