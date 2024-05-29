Meryem Uzerli'nin yeni dizisi Ru'nun 3. bölümü 31 Mayıs'ta yayınlanacak

29 May 2024 20:36 - Güncelleme : 29 May 2024 20:46

Meryem Uzerli'nin başrolünde yer aldığı yeni dizi Ru, 24 Mayıs'ta GAİN platformunda ilk iki bölümüyle izleyicilere sunuldu.

Disney Plus'ın yerli içerik yayınını durdurma kararının ardından, GAİN dizinin yayın haklarını devralarak büyük ilgi uyandırdı.

Ru, 18 yaşındaki Uzer ile 38 yaşındaki Reyyan arasındaki sıra dışı aşk hikayesini konu alıyor.

Meryem Uzerli, Burak Berkay Akgül ve Şevval Sam gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla dikkat çekiyor.

İlk iki bölümü 24 Mayıs'ta yayınlanan dizinin 3. bölümü ise 31 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak.

Ru'nun yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.