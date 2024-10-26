Meteoroloji bu hafta sonu ve 28-29 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumunu paylaştı

26 Ekim 2024 12:21 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 12:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumunun bu hafta sonu nasıl olacağını paylaşıyor. İstanbul, Ankara, Balıkesir, Batman ve İzmir'de hafta sonu yağmur yağıp yağmayacağını öğrenebiliyoruz. 29 Ekim'de etkinliklere katılacak olanlar ise yağmur var mı, yok mu araştırmaya başladı.

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26 Ekim Cumartesi ve 27 Ekim Pazar günlerinde yağmur​ olup olmayacağı merak konusu oldu. Hafta sonu plan yapacak olanlar MGM verilerine sık sık kontrol ediyor.

Bu hafta sonu yağmur durumu belli oldu.

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI 26-27 EKİM?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ verilerine göre bugün 26 Ekim Cumartesi günü Kars​ ve Ardahan​ çevrelerinde karla karışık yağmur beklenirken Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde erken saatlerde beklenen yağış için sarı kodlu uyarı verilmişti.

Hava sıcaklıklarının aynı derecelerde seyir etmesi beklenirken Batı'da havanın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Kuzeyli yönlerden hafif ve orta şiddetli rüzgar beklentisi bulunuyor.

Cumartesi günü hava durumu​ haritası da yayımlandı.

27 Ekim Pazar günü ise Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesi'nde sis ve pus beklentisi var. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının sabah saatlerin 21, akşam saatlerinde 7-11 derece aralığında olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 25 - 28 derece aracılığında olurken güneşli bir hava beklentisi var.

Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar 23 ile 27 aralığında değişkenlik gösteriyor ve puslu havanın hakim olması tahmin ediliyor.

28-29 EKİM HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

28 Ekim Pazartesi günü yarım gün tatil olurken dışarıda plan yapan vatandaşlar havanın sıcaklıklarını ve yağmur durumunu kontrol ediyor. MGM verilerine göre 28 Ekim günü İstanbul'da sıcaklıkların 22 derecelerde seyir etmesi ve puslu olması bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıkları 18 derecede seyir ederken akşam saatlerinde 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Haritaya göre yağmur beklentisi olmazken sis ve pus uyarıları da yapılıyor.

29 EKİM'DE YAĞMUR VAR MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kaldı. Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan 29 Ekim'de havanın nasıl olacağı da belli oldu. MGM haritasına göre 29 Ekim Salı günü Türkiye genelinde yağmur beklenmiyor.

Edirne, İstanbul ve Tekirdağ illerinde yağmur beklenmezken hava sıcaklıklarının 20 - 23 derece aralığında seyir etmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 10 - 12 derece aralığında olması da tahmin ediliyor.

Türkiye'de 29 Ekim günü Güneydoğu Bölgesi'nde hava güneşli olurken yağmur beklentisi bulunmuyor.

Ege Bölgesi'nde ise sıcaklıklar 26 derecelere kadar çıkacak. 29 Ekim günü Türkiye genelinde yağmur beklentisi yok.