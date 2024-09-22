Metin Arolat'ın abisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Eylül 2024 18:30 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 18:55

Şarkıcı, reklamcı ve yönetmen Metin Arolat, 20 Eylül Cuma günü sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefat haberinin ardından abisinin neden öldüğü vatandaşlar tarafından merak edildi.

20 Eylül Cuma günü İstanbul'un Kozyatağı'nda bulunan bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Metin Arolat aniden fenalaşarak yere düştü. Kalp krizi geçirdiği belirtilen şarkıcı kaldırıldığı hastanede 52 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının hayatını kaybetmesinin ardından abisinin neden öldüğü gündem oldu. METİN AROLAT'IN ABİSİ NEDEN ÖLDÜ? Metin Arolat'ın abisi trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Abisinin vefatının ardından ünlü şarkıcı İstanbul'a taşınarak yönetmenlik ve müzik yapmaya başladı. METİN AROLAT KİMDİR? Metin Arolat 28 Mayıs 1965 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Aslen İstanbullu olan Metin Arolat'ın büyük dedesi Hasan İzzet Paşa, dedesi ise ünlü Türk şair Ali Mümtaz Arolat'tır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan ünlü şarkıcı abisinin vefatının ardından İstanbul'a taşındı. İstanbul'da reklam ajansında yardımcı yönetmen olarak iş hayatına başladı. Yaptığı kısa film ile Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü alan Metin Arolat, ABD'nin Chicago şehrinde bulunan Illinois Üniversitesi'nde reklamcılık eğitimi aldı. Türkiye'de Tarkan'ın kliplerini de yöneten sanatçı adından şarkılarıyla da söz ettirdi. Metin Arolat'ın albümleri şöyle: Ayrılık Olmaz (1995)

Yine Bir Başıma (1998)

Kabul Et (2005)

Lütfen Yaz Gelsin (2010)

Çok Daha Ötesi (2010)

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