Mezarlık dizisi 2. sezon ile geri dönüyor, yayın tarihi henüz açıklanmadı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 18:27 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 17:04
Netflix, sevilen yerli polisiye dizisi Mezarlık'ın ikinci sezonunun geleceğini duyurdu. 2022 yılında ANS Productions ve Evrensel Film imzasıyla izleyiciyle buluşan Mezarlık, beğeni toplamıştı.
Netflix'in sevilen dizisi Mezarlık'ın yakında geri döneceği duyuruldu!
2. sezon ne zaman gelecek konusu merak ediliyordu, duyuru ise sosyal medyadan geldi.
Bugün Netflix, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, dizinin ikinci sezonunun yakında yayınlanacağını müjdeledi.
Paylaşımda iki görsel eşliğinde, “Başkomiser Önem, başladığı işi asla yarım bırakmaz, Mezarlık 2. sezon yakında” ifadelerine yer verildi.
Yayın tarihi henüz açıklanmayan dizinin ikinci sezonu için sabırsızlıkla bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber