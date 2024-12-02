MGK gündeminde neler var? Yılın son toplantısı yarın yapılacak

02 Aralık 2024 11:32 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:34

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ana gündem başlıkları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılın son MGK toplantısı kritik başlıkları ele almak üzere yarın Beştepe’de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın başkanlık edeceği Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ana gündemin Suriye​ olması öngörülüyor.

MGK GÜNDEMİNDE NELER VAR?

MGK toplantısının gündemini Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam, kısa adıyla HTŞ ve beraberindeki grupların ilerleyişi ve bölgedeki son gelişmeler oluşturuyor. Olası göç tehdidi de masadaki başlıklar arasında olacak.

MGK'nın bir diğer gündemi Terörle mücadele operasyonları. Irak​'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek.

MGK NE ZAMAN TOPLANACAK?

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2 Aralık Salı Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yapılacak.