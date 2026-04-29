MHR GYO'ya GYODER Zirvesi'nde anlamlı ödül

Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi, "Soruyu Değiştirmek" temasıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren zirveye; GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, SPK Başkan Yardımcısı Ender Kurtulan ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz başta olmak üzere çok sayıda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

GYODER tarafından düzenlenen zirvede, MHR GYO “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu En Çok Artıran GYO Ödülü (2025)”ne layık görüldü.
Zirveye GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç gibi sektörün önde gelen isimleri katıldı.
Zirvenin sponsorları arasında Garanti BBVA ve MHR GYO yer alırken, sigorta sponsorluğunu Quick Sigorta üstlendi.
MHR GYO Genel Müdürü Durkan Kaçmaz tarafından teslim alınan ödül, şirketin kurumsal yönetim alanındaki gelişimini ve şeffaflık, sürdürülebilirlik ile yatırımcı güveni konularındaki güçlü performansını gösterdi.
Zirvede kentsel dönüşüm, ekonomik döngüler, yapay zekâ ve veri merkezleri, döngüsel ekonomi ve geleceğin yaşam alanları gibi başlıklarda paneller düzenlendi.
Zirvenin sponsorları arasında Garanti BBVA ve MHR GYO yer alırken, sigorta sponsorluğu Quick Sigorta tarafından üstlenildi.

Zirvede, MHR GYO, “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu En Çok Artıran GYO Ödülü (2025)”ne layık görüldü.

Ödül, MHR GYO Genel Müdürü Durkan Kaçmaz tarafından teslim alındı.

Bu ödül, şirketin kurumsal yönetim alanında gösterdiği gelişimi ve şeffaflık, ile yatırımcı güveni konularındaki güçlü performansını ortaya koydu.

Zirve kapsamında gün boyunca;
🔹 Kentsel dönüşüm
🔹 Ekonomik döngüler
🔹 Yapay zekâ ve veri merkezleri
🔹 Döngüsel ekonomi
🔹 Geleceğin yaşam alanları

gibi başlıklarda panel ve oturumlar gerçekleştirildi.

MHR GYO’nun aldığı bu ödül, sektörde güçlü yönetişim anlayışının ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun somut bir göstergesi oldu.

