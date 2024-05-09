MHRS'de en geç akşam 20.00'a kadar randevu onaylanmalı

09 May 2024 13:47 - Güncelleme : 09 May 2024 14:02

Onaylı Randevu Sistemi başlıyor! Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Onaylı Randevu Sistemi başlıyor! Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 13 Mayıs Pazartesi günü devreye girecek olan MHRS Onaylı Randevu sisteminin detayları açıklandı.

Detayların açıklanmasının ardından vatandaşlar doktor randevularının nereden ve en geç kaça kadar onaylanması gerektiğini araştırmaya başladı.

Hastane Randevu Sistemi kapsamında vatandaşlar doktor randevularını MHRS sistemi üzerinden onaylayacak.

Vatandaşların randevularına en geç bir gün önce saat 20.00'a kadar onay vermesi gerekiyor.

MHRS sistemine E-Devlet veya T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yapılabiliyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı bilgilere göre 65 üstü ve kanser hastaları bu sisteme dahil olmayacaklar.