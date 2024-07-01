Microsoft, Forza Horizon 4'ü mağazadan kaldıracağı için oyunculara ücretsiz oyun kodu dağıtmaya karar verdi
Microsoft, Forza Horizon 4'ü mağazadan kaldıracağı için oyunculara ücretsiz oyun kodu dağıtacağını duyurdu. Oyunseverler, bu haberin ardından Forza Horizon 4'ün geleceğini merak ediyor.
Microsoft, Forza Horizon 4'ü mağazasından kaldırma kararı aldı.
Ancak oyuncular için iyi bir haber geldi.
FORZA HORIZON 4 HALA OYNANABİLECEK Mİ?
Microsoft, mevcut oyunculara ücretsiz oyun kodları dağıtacak.
Bu sayede, Forza Horizon 4'ü daha önce satın almış olanlar oyunu oynamaya devam edebilecekler.
Microsoft’un bu hamlesi, sadık Forza Horizon hayranlarını memnun etmeyi amaçlıyor.
STEAM KÜTÜPHANESİNDE KALACAK MI?
Forza Horizon 4 Steam kütüphanesinde kalmaya devam edecek.
Oyunu Steam üzerinden satın almış olan oyuncular, oyunu indirip oynayabilecekler. Microsoft'un mağazadan kaldırma kararı, yalnızca yeni satın almaları etkileyecek.
Mevcut oyuncuların Steam kütüphanelerindeki Forza Horizon 4, herhangi bir kesinti yaşamadan oynanabilir olacak.
Microsoft'un bu adımı, Forza Horizon 4 topluluğunda geniş yankı uyandırdı.
Oyunun mağazadan kaldırılması, gelecekte benzer adımların atılıp atılmayacağı konusunda merak uyandırdı.