Midtjylland hangi ülkenin, nerenin takımı? Fenerbahçe ile karşılaşacak

29 Ocak 2025 14:01 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:19

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off öncesi son maçlar bu hafta oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala taraftarlar Midtjylland hangi ülkenin takımı olduğu ve son oynadığı maçlar merak ediliyor. Midtjylland, Danimarka Süper Ligi'nde mücadele ediyor.

Fenerbahçe Midtjylland maçı hangi kanalda yayınlanacak belli oldu

Fenerbahçe Midtjylland maçı hangi kanalda yayınlanacak belli oldu

Fenerbahçe yarın (30 Ocak 2025 Perşembe) saat 23:00'da UEFA Avrupa Ligi'nin 8. maçları kapsamında Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin bir sonraki tura geçmesi için karşılaşmadan 3 puan ile ayrılması gerekiyor. Midtjylland'ın ise karşılaşmadan 1 puan ile ayrılması yeterli olacak.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala sarı-lacivertlilerin rakibi Midtjylland'ın hangi ülkenin takımı olduğu gündem oldu.

MİDTJYLLAND HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Midtjylland, 1999 yılında Danimarka'da Ikast şehrinde kuruldu. Ikast FS ve Herning Fremad takımlarının birleşmesiyle kurulan takım Danimarka'nın birinci ligi olan SüperLiga'da mücadele ediyor.

Kırmızı-siyah ana renklere sahip olan Midtjylland, iç saha maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin 800 kapasiteli SAS Arena'da oynuyor.

Midtjylland'ın 4 Danimarka SüperLiga, 2 Danimarka Kupası ve 1 Danimarka 2. Lig Kupası bulunuyor.

MİDTJYLLAND SON MAÇLARI

Midtjylland, Danimarka SüperLiga'da 2024-2025 sezonunda oynadığı 17 maçın 10'unda galibiyet, 3'ünde beraberlik ve 4'ünde mağlubiyet aldı.

Ligde Kopenhag'ın arkasından 33 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon Midtjylland, 31 kere fileleri havalandırırken kendi kalesinde ise 22 gol gördü.