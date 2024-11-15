Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesinde gergin anlar! Tyson neden tokat attı?

15 Kasım 2024 09:31 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 09:38

16 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan dev karşılaşmaya kısa süre kala Mike Tyson'ın Jake Paul'a tokat attığı anlar gündem oldu. Heyecanla beklenen müsabakaya az bir süre kala yaşanan gerginliğin sebebi de merak edildi.

Tüm dünyanın heyecanla beklediği tarihi karşılaşmaya az bir süre kaldı. 58 yaşındaki Tyson, kendisinden 31 yaş küçük olan Paul ile karşılaşacak.

Müsabaka öncesinde tartıya çıkan ikili arasında gergin anlar yaşandı. Tyson'ın Paul'a neden tokat​ attığı gündem oldu.

MİKE TYSON​ JAKE PAUL​'A NEDEN TOKAT ATTI, NE OLDU?

Büyük karşılaşma öncesinde tartıya çıkan ikili karşı karşıya geldi.

58 yaşında olan Tyson'ın Paul'a attığı tokat ise oldukça konuşuldu. Rakibinin karşılık vermemesiyle beraber çevredekiler de araya girdi. Böylece iki boksör birbirinden uzaklaştı fakat tokat attığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflara bakıldığında ise tokat atmasının sebebi belli oldu. Paul tartıda 227,2 olurken Tyson, 228,4 libreydi.

MİKE TYSON VS JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?

AT&T Stadı'ndan canlı olarak yayınlanacak olan müsabakaya 16 Kasım günü oynanacak.

Tüm dünyanın merakla beklediği karşılaşma Netflix ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.