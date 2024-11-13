Mike Tyson Jake Paul maçı saat kaçta nerede yayınlanacak?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

13 Kasım 2024 16:57 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 17:14

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson ve Jake Paul’un karşılacağı boks maçı 16 Kasım Cumartesi günü Türkiye saati ile 04:00’da başlayacak. Daha önce ertelenen bu efsane karşılaşma için nefesler tutuldu.

Mike Tyson Jake Paul maçı için geri sayım başladı. Tüm dünyanın gözü efsane boksör Mike Tyson ve Jake Paul’un kozlarını paylaşacağı karşılaşmaya kilitlendi. MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI SAAT KAÇTA? İki dakikalık toplam 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek müsabaka 16 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabaha karşı saat 04:00’da başlayacak. Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere toplamda 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson’ın, YouTuber Jake Paul ile karşılaşacağı müsabaka Netflix’ten de canlı olarak yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşma 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys stadında gerçekleşecek. PARA ÖDÜLÜ NE KADAR? Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre toplamda 80 milyon dolar dağıtılacak. Ödülün yarı yarıya boksörler arasında paylaşılacağı iddia edildi. Ana müsabakadan önce ise toplamda 3 karşılaşma daha gerçekleştirilecek. Süper orta sıklette Whindersson Nunes-Neeraj Goyat, yarı orta sıklette Abel Ramos-Mario Barrios ve süper hafif sıklette Amanda Serrano-Katie Taylor bu mücadelelerde karşı karşıya gelecek. Sıkça Sorulan Sorular Mike Tyson kariyerinde kaç galibiyet kazandı? 44 nakavt olmak üzere toplamda 50 galibiyet İlgili Haberler Mike Tyson-Jake Paul dövüşünden kazanılacak para ödülü belli oldu Jake Paul'un boks kariyeri dikkat çekti! Kaç maç yaptı? Mike Tyson - Jake Paul boks maçı hakkında bilinmesi gereken her şey! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda!