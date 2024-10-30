Mike Tyson Jake Paul maçının ne zaman oynanacağı belli oldu

30 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 12:42

Sporseverlerin gündeminde yer alan Mike Tyson - Jake Paul maçının ne zaman oynanacağı merakla bekleniyor. Bir süre ertelenen maçın yeni tarihi netleşirken yayınlanacağı kanal da netleşti.

Boks ile yakından ilgilenenlerin gündeminde Mike Tyson-Jake Paul boks maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.

Teksas'taki AT &T Stadyumu'nda oynanması planlanan maçın tarihi belli oldu.

MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN 2024?

20 Temmuz tarihinde oynanması planlanan maçın tarihi değişti. Karşılaşma 15 Kasım tarihinde oynanacak.

Müsabaka NFL Dallas Cowboys'ta oynanırken canlı olarak yayınlanacak.

MİKE TYSON MAÇI NEREDE YAYINLANACAK, NEREDEN İZLENİR?

Müsabaka, Netflix platformu üzerinden canlı olarak yayınlanırken üye olanlar izleyebilecek. Birbirlerini nakavt etmelerine izin verilecek olan müsabakada 2 dakikalık 2 tur olacak. Eldiven ağırlığı ise 14 oz olacak.

MİKE TYSON KİMDİR?

30 Haziran 1966 senesinde doğan isim 1987'den 1990 yılına kadar, dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olan Tyson, WBA, WBC ve IBF ödüllerini aldı.

JAKE PAUL KİMDİR?

17 Ocak 1997 senesinde doğan isim Amerika YouTuber, boksör,[2] internet ünlüsü ve YouTube video içerikleriyle tanınıyor.

Pamela Ann Stepnick ve Gregory Allan Paul'un oğlu olan isim Cleveland, Ohio'da dünyaya geldi.