Mike Tyson kaç maç kazandı? Tyson’ın boks kariyerindeki yenilgileri

13 Kasım 2024 16:42 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:55

Tüm dünyanın heyecanla beklediği Mike Tyson - Jake Paul maçına kısa süre kaldı. 16 Kasım günü oynanacak olan maça az bir süre kala Mike Tyson'ın yaptığı maçlar ve yenildiği kişiler yeniden gündeme geldi.

YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasında olacak olan maç 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

Dünyanın her yerinde yakından takip edilecek olan karşılaşma Netflix üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MİKE TYSON KAÇ MAÇ YAPTI, KİMLERİ YENDİ?

Kariyerinde 44 tanesi nakavt olmak üzere 50 galibiyeti bulunan Tyson, 6 kez yenildi. Boks hayatına 1986 senesinde 20 yaşındayken Trevor Berbick'i nakavt ederek başladı.

Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu.

2005 senesinde boks kariyerine son veren isim 2020 senesinde gösteri maçı için sahaya çıkmıştı.

Evander Holyfield ile 1997'de yaptığı maç günümüzde halen konuşuluyor.

MİKE TYSON KİME YENİLDİ?

Tyson'ın kariyerine göre maç sayıları şöyle: 44 nakavt, 5 hakem kararı, 1 diskalifiye ile 50 galibiyet, 5 nakavt, 1 diskalifiye ile 6 yenildi ve 0 berabere, 2 sonuçsuz karşılaşma.

Yenildiği maçlar arasında Kevin McBride, Danny Williams, Lennox Lewis, Evander Holyfield, Buster Douglas gibi isimler yer alıyor.

JAKE PAUL - MİKE TYSON MAÇI SAAT KAÇTA?

16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak olan maç Netflix platformunda canlı olarak yayınlanacak.

Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek olan müsabaka, öncesinde Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak.