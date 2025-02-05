Milan-Roma maçı hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

05 Şubat 2025 16:22 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:40

İtalya Kupası çeyrek final maçları kaldığı yerden devam ediyor. Milan bugün kendi evinde Roma'yı ağırlayacak. Milan-Roma karşılaşmasının kazananı ise yarı final biletinin sahibi olacak. Futbolseverler tarafından Milan-Roma maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Açıklanan bilgilere göre karşılaşma ücretsiz olarak TRT Spor'da ekranlara gelecek.

İtalya Kupası çeyrek final maçları kapsamında dün Atalanta ile Bologna karşı karşıya geldi. Maçta Bologna rakibini 1-0 yenerek yarı final bileti alan ilk takım oldu. Bugün (5 Şubat 2025 Çarşamba) ise kupanın ikinci maçı Milan-Roma arasında oynanacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. MİLAN-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? İtalya Kupası çeyrek final maçları kapsamında oynanacak olan Milan-Roma karşılaşması bugün saat 23:00'da başlayacak. Tek maç usulüne göre oynanan çeyrek final etabında kazanan takım yarı finale adını yazdırarak rakibini beklemeye başlayacak. Kazanan takım Inter-Lazio veya Juventus-Empoli eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. MİLAN-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA? Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip edilebilecek. MİLAN-ROMA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11 Roma'da hiçbir oyuncunun sakatlığı bulunmazken, Milan tarafında 4 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Alessandro Florenzi, Emerson Royal, Ruben Loftus-Cheek ve Warren Bondo karşılaşmada oynamayacak. Milan-Roma maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor: Milan: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao Roma: Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk İlgili Haberler Milan Santiago Gimenez ile sözleşme imzaladı! İspanyol futbolunda da 'yapı' tartışması çıktı! Real Madrid, Mbappe'ye tekme sonrası isyan bayrağı açtı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi için mahkemede! 'Hakaret yok' dedi