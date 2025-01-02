Milan van Ewijk Galatasaray’a mı geliyor? Kulüple görüşmeler sürüyor
Ligin ilk yarısını namağlup tamamlayan ve yoluna bu şekilde devam etmek isteyen Galatasaray’da gözler gelecek transfer haberlerinde. BU kapsamda Galatasaray'ın Coventry City forması giyen Milan van Ewijk için görüştüğü belirtildi.
Avrupa’da iddiasını sürdüren ve ligde de başarılı bir tablo çizen Galatasaray'da ara transfer dönemi adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-Kırmızılılar'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sarı-Kırmızılılar'ın sağ bek için Issa Kabore ile ilgilendiği aktarıldı.
Ancak gündeme gelen son isim ise Coventry City forması giyen Milan van Ewijk oldu.
İki kulüp arasında bonservis görüşmelerinin ise gizlilik içerisinde yürütüldüğü belirtiliyor.
MİLAN VAN EWİJK KİMDİR?
Milan van Ewijk 8 Eylül 2000 tarihinde Amsterdam’da dünyaya geldi.
Van Ewijk futbol kariyerine Feyenoord altyapısında başladı.
Oyuncu kariyerinde 240 karşılaşmaya çıkarken 13 gol ve 20 asist kaydetti.