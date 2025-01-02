Milan van Ewijk Galatasaray’a mı geliyor? Kulüple görüşmeler sürüyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

02 Ocak 2025 19:59 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 20:01

Ligin ilk yarısını namağlup tamamlayan ve yoluna bu şekilde devam etmek isteyen Galatasaray’da gözler gelecek transfer haberlerinde. BU kapsamda Galatasaray'ın Coventry City forması giyen Milan van Ewijk için görüştüğü belirtildi.

Avrupa’da iddiasını sürdüren ve ligde de başarılı bir tablo çizen Galatasaray'da ara transfer dönemi adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da sürpriz bir isim gündeme geldi. GÖRÜŞMELER BAŞLADI Sarı-Kırmızılılar'ın sağ bek için Issa Kabore ile ilgilendiği aktarıldı. Ancak gündeme gelen son isim ise Coventry City forması giyen Milan van Ewijk oldu. İki kulüp arasında bonservis görüşmelerinin ise gizlilik içerisinde yürütüldüğü belirtiliyor. MİLAN VAN EWİJK KİMDİR? Milan van Ewijk 8 Eylül 2000 tarihinde Amsterdam’da dünyaya geldi. Van Ewijk futbol kariyerine Feyenoord altyapısında başladı. Oyuncu kariyerinde 240 karşılaşmaya çıkarken 13 gol ve 20 asist kaydetti. Sıkça Sorulan Sorular Milan van Ewijk kaç yaşında? Oyuncu 24 yaşında. İlgili Haberler Hakem Alper Akarsu kimdir, istatistikleri? Galatasaray-Göztepe maçının hakemi oldu Üniversitelilerin yılbaşı partisine baskın! 400 genç büyük şok yaşadı Galatasaray'a Icardi'den bu kez müjde var! Teknik heyetle görüştü, tarih verdi