Milas'ta orman yangını çıktı, müdahale devam ediyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
30 Haziran 2024 13:37 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 13:41
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. Kazıklı ve Gürçamlar Mahallesi sınırında başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.
Kazıklı ve Gürçamlar Mahallesi sınırında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
MİLAS'TA YANGIN NEDEN ÇIKTI?
Milas'taki yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangının kontrol altına alınması için çok sayıda arazöz, itfaiye ekibi ve hava aracı bölgeye sevk edildi.
Yangının büyümesini önlemek amacıyla ekipler aralıksız çalışıyor.
MÜDAHALELER NASIL SÜRÜYOR?
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, geniş bir alanda etkili oluyor.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba harcanıyor.
Kaynak: TGRT Haber