İzmir'de bir yangın daha! Yoldan geçenler seferber oldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 12:22 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 12:26
İzmir'in Selçuk ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, vatandaşlar sayesinde büyümeden söndürüldü. Vatandaşlar yangına su ve yangın tüpleriyle müdahale etti.
İzmir'de günlerdir devam eden yangında 350 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Selçuk ilçesinde ise yol kenarında başlayan yeni bir yangın vatandaşlar tarafından fark edilerek söndürüldü.
YANGIN TÜPLERİYLE SÖNDÜRDÜLER
Yangına müdahale eden vatandaşlar, yoldan geçen araçları durdurup yangın tüplerinden faydalandı. Pamucak'taki yangına müdahaleden dönen ve şans eseri yoldan geçen belediye tankerinin müdahaleleriyle alevler büyümeden etkisiz hale getirildi.
Alevlerin rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru yürümesi, yapılan müdahale ile engellendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı