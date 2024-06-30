İzmir'de bir yangın daha! Yoldan geçenler seferber oldu

30 Haziran 2024 12:22 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 12:26

İzmir'de günlerdir devam eden yangında 350 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Selçuk ilçesinde ise yol kenarında başlayan yeni bir yangın vatandaşlar tarafından fark edilerek söndürüldü.

YANGIN TÜPLERİYLE SÖNDÜRDÜLER

Yangına müdahale eden vatandaşlar, yoldan geçen araçları durdurup yangın tüplerinden faydalandı. Pamucak'taki yangına müdahaleden dönen ve şans eseri yoldan geçen belediye tankerinin müdahaleleriyle alevler büyümeden etkisiz hale getirildi.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru yürümesi, yapılan müdahale ile engellendi.