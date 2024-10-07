Milli ara başladı, Süper Lig maçlarının tarihi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bu akşam maç var mı araştırılırken takvimde karşılaşma yer almaması dikkatleri çekti. Bugün neden Süper Lig maçı yok belli oldu.
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de 7 Ekim Pazartesi günü karşılaşma bulunmuyor. Şampiyonluk yarışının son hızıyla devam ettiği ligde milli ara dönemi başladı.
Taraftarlar bir süre takımlarının maçlarını izleyemeyecek.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 7 EKİM?
7 Ekim Pazartesi günü Süper Lig'de herhangi bir karşılaşma bulunmuyor. Milli ara olması sebebiyle ligde maçlar oynanmayacak.
7 Ekim-13 Ekim aralığında maç bulunmuyor.
SÜPER LİG'DE NEDEN MAÇ YOK?
Trendyol Süper Lig'de bugün herhangi bir karşılaşma olmaması dikkatleri çekti. A Milli Futbol Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki müsabakaları nedeniyle milli ara uygulanacak. 7 Ekim-13 Ekim aralığında milli maçlar oynanacak, Süper Lig müsabakaları sonra devam edecek.
9. hafta maç programı
19 Ekim
13:30 Kayserispor Gaziantep
16:00 Trabzonspor - Başakşehir
19:00 Eyüpspor - Göztepe
19:00 Antalyaspor - Galatasaray
20 Ekim
13:30 Sivasspor - Hatayspor
16:00 Beşiktaş - Konyaspor
19:00 Samsunspor - Fenerbahçe
19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa
21 Ekim
20:00 Bodrumspor - Rizespor