Milli ara başladı, Süper Lig maçlarının tarihi belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Ekim 2024 10:01 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:04

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bu akşam maç var mı araştırılırken takvimde karşılaşma yer almaması dikkatleri çekti. Bugün neden Süper Lig maçı yok belli oldu.

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig​'de 7 Ekim Pazartesi günü karşılaşma bulunmuyor. Şampiyonluk yarışının son hızıyla devam ettiği ligde milli ara dönemi başladı. Taraftarlar bir süre takımlarının maçlarını izleyemeyecek. BU AKŞAM MAÇ VAR MI 7 EKİM? 7 Ekim Pazartesi günü Süper Lig'de herhangi bir karşılaşma bulunmuyor. Milli ara olması sebebiyle ligde maçlar oynanmayacak. 7 Ekim-13 Ekim aralığında maç bulunmuyor. SÜPER LİG'DE NEDEN MAÇ YOK? Trendyol Süper Lig'de bugün herhangi bir karşılaşma olmaması dikkatleri çekti. A Milli Futbol​ Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki müsabakaları nedeniyle milli ara uygulanacak. 7 Ekim-13 Ekim aralığında milli maçlar oynanacak, Süper Lig müsabakaları sonra devam edecek. 9. hafta maç programı 19 Ekim 13:30 Kayserispor Gaziantep 16:00 Trabzonspor - Başakşehir 19:00 Eyüpspor - Göztepe 19:00 Antalyaspor - Galatasaray 20 Ekim 13:30 Sivasspor - Hatayspor 16:00 Beşiktaş - Konyaspor 19:00 Samsunspor - Fenerbahçe 19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa 21 Ekim 20:00 Bodrumspor - Rizespor İlgili Haberler Bu akşam oynanacak Süper Lig maçlarının takvimi 6 Ekim Osimhen'in ne zaman sahalara geri döneceği netleşti