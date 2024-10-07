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Milli ara başladı, Süper Lig maçlarının tarihi belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
07 Ekim 2024 10:01 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:04
Milli ara başladı, Süper Lig maçlarının tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bu akşam maç var mı araştırılırken takvimde karşılaşma yer almaması dikkatleri çekti. Bugün neden Süper Lig maçı yok belli oldu.

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig​'de 7 Ekim Pazartesi günü karşılaşma bulunmuyor. Şampiyonluk yarışının son hızıyla devam ettiği ligde milli ara dönemi başladı.

Taraftarlar bir süre takımlarının maçlarını izleyemeyecek.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 7 EKİM?

7 Ekim Pazartesi günü Süper Lig'de herhangi bir karşılaşma bulunmuyor. Milli ara olması sebebiyle ligde maçlar oynanmayacak.

7 Ekim-13 Ekim aralığında maç bulunmuyor.

SÜPER LİG'DE NEDEN MAÇ YOK?

Trendyol Süper Lig'de bugün herhangi bir karşılaşma olmaması dikkatleri çekti. A Milli Futbol​ Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki müsabakaları nedeniyle milli ara uygulanacak. 7 Ekim-13 Ekim aralığında milli maçlar oynanacak, Süper Lig müsabakaları sonra devam edecek.

9. hafta maç programı

19 Ekim

13:30 Kayserispor Gaziantep

16:00 Trabzonspor - Başakşehir

19:00 Eyüpspor - Göztepe

19:00 Antalyaspor - Galatasaray

Milli ara başladı, Süper Lig maçlarının tarihi belli oldu - 1. Resim

20 Ekim

13:30 Sivasspor - Hatayspor

16:00 Beşiktaş - Konyaspor

19:00 Samsunspor - Fenerbahçe

19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa

21 Ekim

20:00 Bodrumspor - Rizespor

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Kaynak: TGRT Haber
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