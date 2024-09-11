Milli ara nedeniyle 11 Eylül bu akşamın maç takviminde Süper lig karşılaşması bulunmuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Eylül 2024 14:55 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 15:03

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken milli ara başladı. A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'nde mücadeleye devam ediyor. Futbolseverler ise 11 Eylül bu akşam maç var mı, kimin araştırmaya başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turunda mücadeleler oynanıyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyon olduğu Süper Lig'de bu akşamın maç programı gündeme geldi. Milli Takımımızda yer alan oyuncular UEFA Uluslar Ligi'nde yarışını sürdürüyor. Bu nedenle Süper Lig'de milli ara devam ediyor. BUGÜN MAÇ VAR MI 11 EYLÜL ÇARŞAMBA? Günün programında yer alan müsabakalar şöyle: FIFA Dünya Kupası Eleme Venezuela – Uruguay | 01.00 Paraguay – Brezilya | 03.00 Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çankırıspor – Kırıkkale BA | 13.30 Bayburt GÖİ – Serhat Ardahan | 14.00 Bitlis Özgüzelderespor – Hakkari Zap | 14.00 Dersimspor – Adıyamanspor | 14.00 Kahramanmaraş – Nevşehir Bld | 14.00 Kelkit Bld. – Kars 36 | 14.00 Şırnak İY – Kurtalanspor | 14.00 Bucak Belediye – Denizlispor | 14.30 Yalova YOSK – Yeni Çan Spor | 14.30 Zonguldak – Bartın PG | 14.30 Uşakspor – 1922 Konyaspor | 16.00 İlgili Haberler Fenerbahçe'de sakatlanan Djiku takıma geri döndü! Hamidou Keyta, Konyaspor'da!