Fenerbahçe'de sakatlanan Djiku takıma geri döndü!

10 Eylül 2024 18:37 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 18:36

Sarı-lacivertli takımın stoper hattında görev alan Ganalı futbolcu Alexander Djiku sakatlığının geçmesinin ardından takımla çalışmalara başladı.

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de son oynadığı Alanyaspor maçında sakatlanan Ganalı stoper Alexander Djiku sakatlığını atlattı. 30 yaşındaki savunmacı, sakatlık sonrası ardından ilk kez saha çalışması yaptı.

Sağlık heyeti, Ganalı futbolcunun birkaç gün içinde takıma katılmasını planlıyor. Bright Osayi-Samuel'in ise tedavisi sürüyor. Antrenmanda sakatlanan Nijeryalı futbolcu 2 hafta daha forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla topladığı 10 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ligin 5. haftasında Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.