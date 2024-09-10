Victor Moses, Luton Town'a transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Eylül 2024 18:19 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 18:11
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı kanat forvet Victor Moses, İngiliz kulübü Luton Town'a transfer oldu.
İngiltere Championship takımı Luton Town, Rus kulübü Spartak Moskova'dan ayrılarak serbest statüde yer alan Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Moses, kariyerinde 2019-2020 döneminde kiralık olarak Fenerbahçe formayı giymişti.
Fenerbahçe forması altında 23 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com