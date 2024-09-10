Galatasaray, Zalewski transferini bitiriyor!

10 Eylül 2024 18:00 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 18:04

Sarı-kırmızılı takım Polonyalı futbolcu Nicola Zalewski'yi kadrosuna kattığı iddia edildi.

Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'den sonra bir yeni transfer hamlesi daha yapmak üzere. Sarı kırmızlı takım Polonyalı genç futbolcuyu kadrosuna kattığı iddia edildi.

A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar Nicola Zalewski'yi kadrosuna kattı.

GALATASARAY'A İMZA ATACAK

Zalewski'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Oyuncuya 10 milyon Euro bonservis ödeneceği belirtildi. Zalewski'nin 4 senelik sözleşmeye imza atarak senelik 2 milyon Euro ücret kazanacağı bildirildi.

SEZON KARNESİ

Serie A takımı Roma ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Nicola Zalewski, geçen sezon 33 maçta forma giyerken 3 asist yaptı.