Milli atlet Tuğba Danışmaz 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil ediyor
Antrenörlüğünü Cahit Yüksel’in üstlendiği milli atlet Tuğba Danışmaz, Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil ediyor.
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek 33.Yaz Olimpiyatları’nda hedefinin finali görmek olduğunu belirten Tuğba Danışmaz bugün Kadınlar 3 Adım Atlama elemelerinde mücadele edecek.
TUĞBA DANIŞMAZ KİMDİR?
1 Eylül 1994 yılında Ankara’da dünyaya gelen 24 yaşındaki Tuğba Danışmaz, 2018 Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda beşinci oldu.
2019 yılında yapılan Türkiye Süper Ligi’nde 13,80 metrelik derecesiyle 12 yıllık Türkiye rekorunu kıran Tuğba Danışmaz, 2019 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda gümüş madalya almaya hak kazandı.
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 14,31 metrelik derecesiyle altın madalya kazanan Danışmaz, 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 14,57 metre atlayarak Avrupa ikincisi oldu.
TUĞBA DANIŞMAZ’IN KATILDIĞI YARIŞLAR
2018 Balkan U20 Şampiyonası
2019 Avrupa U23 Şampiyonası
2021 Balkan Salon Şampiyonası
2021 Avrupa U23 Şampiyonası
2022 Balkan Salon Şampiyonası
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
2023 Avrupa Oyunları
2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası
2024 Paris Olimpiyatları