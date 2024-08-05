Milli atletimiz Buse Savaşkan, Olimpiyat Oyunları finallerinde 10. oldu

05 Ağustos 2024 15:10 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:11

2024 yılında Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden Buse Savaşkan'ın başarıları sosyal medyada da çok konuşulurken elendi mi merak konusu oldu.

Savaşkan, finallerde 10. olarak organizasyona veda etti.

BUSE SAVAŞKAN KAÇINCI OLDU, MADALYA ALDI MI?

Ülkemizi temsil eden Savaşkan, kadınlar yüksek atlama finalinde 1.86m'lik atlayışıyla Olimpiyat 10'uncusu olarak adından söz ettirdi.

Londra 2012 yarışan sporcu Burcu Ayhan'ın ardından kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen 2. atlet oldu.

Ukraynalı Yaroslava Mahuchikh 2.00 metreyi ilk defasında geçerek altın madalya alırken 2.00 metreyi üçüncü hakkında geçen Avustralyalı Nicola Olyslagers gümüş madalya elde etti.

Iryna Gerashchenko ve Avustralyalı Eleanor Patterson ise 1.95 metreyi belirli hakla geçerek bronz madalyayı aldı.

ELENDİ Mİ?

Türkiye'yi Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden Buse Savaşkan, finalde ilk yükseklik olan 1.86 metreyi ikinci denemesinde geçerken sonraki yükseklik olan 1.91 metreyi üç hakkında geçemedi ve 10. olarak olimpiyatlara veda etti.

BUSE SAVAŞKAN KİMDİR?

24 Şubat 1999 tarihinde doğan isim Kıbrıslı Türk atlet olurken yüksek atlama branşında yarışıyor.

İlk uluslararası deneyiminde 2016'da Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 1,75 m ile elemelerden elenerek elde ederken 2019 Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda 1,68 metre ile finallere geçemedi.

Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,75 m ile beşinci, Kaloşvar'daki açık hava şampiyonasında ise aynı yükseklikte 6. olan Savaşkan, 2021 yılında Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,80 m ile bronz madalya aldı.

2020 yılında açık havada yüksek atlamada ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu olarak adından söz ettirdi.